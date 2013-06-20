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"6 أبريل" تدشن حملة "انزل" للحشد لـ"30 يونيو"

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"6 أبريل" تدشن حملة "انزل" للحشد لـ"30 يونيو" "6 أبريل" تدشن حملة "انزل" للحشد لـ"30 يونيو"
ماهر: سنسقط نظام الإخوان الفاشل.. والمصري: نتفق مع القوى السياسية على استراتيجة 30 يونيو

كتب : عمرو حامد وأحمد غنيم منذ 22 دقيقة

سلمت حركة 6 أبريل، جبهة أحمد ماهر، استمارات "تمرد"، والتي قامت الحركة بجمعها لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان، وإقامة انتخابات، لممثل الحملة محمد هيكل، عضو اللجنة المركزية لتمرد، وذلك في مؤتمر صحفي بمنطقة ترسا بالجيزة.

وأعلنت الحركة، خلال المؤتمر، عن جمعها لمليون و68 ألف و350 توقيع سحب ثقة من مرسي من مختلف محافظات ومن المصريين بالخارج عن تنظيم حملة "انزل" للحشد الشعب المصري للمشاركة.

وأكد خالد المصري، المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل، أن الحركة عقدت اجتماعات مع عدد من الأحزاب والقوى الثورية والشخصيات العامة للتجهيز لفعاليات 30 يونيو بهدف الوصول لفعاليات موحدة وتوحيد الاستراتيجية، مشيرا إلى أن حملة تمرد لاقت استجابة كبيرة من الشارع المصري في التوقيع على استمارات سحب الثقة من مرسي.

وقال أحمد ماهر، مؤسس الحركة، إن "مظاهرات 30 يونيو القادمة هي الموجة الثالث للثورة والتي ستضع الأمور في نصابها الحقيقي وستتخلص من هذا النظام الفاشل"، مؤكدا أن دور الجيش هو حماية الشعب المصري وليس التدخل في السياسة وذلك ردا على دعوات عودة الجيش".

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