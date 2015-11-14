تعرف على أعراض القولون العصبى

القولون العصبى أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل عديدة، ويعانى المريض من بعض الاضطرابات بالقولون العصبى. القولون العصبى

>وعن القولون العصبى يقول دكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن القولون العصبى أحد مشاكل اضطرابات الجهاز الهضمى، والتى تحدث بسبب بعض العوامل والأسباب مثل التغذية غير الصحية، والعصبية والانفعال ومشاكل تتعلق بالوراثة. أعراض القولون العصبى

>وعن علامات القولون العصبى استكمل د. طايع قائلا: "يشتكى الشخص الذى يعانى مشاكل بالقولون العصبى من ظهور بعض الأعراض ومنها الآتى": 1)القولون العصبى و"المغص"

>يشعر الشخص فى حالة التعرض لمشاكل بالقولون العصبى بآلالم شديدة بالبطن ويكون سببها حدوث اضطراب بالأمعاء أو الجهاز الهضمى، بسبب تناول بعض الأطعمة الدسمة أو غيرها من مثيرات القولون العصبى، مما يؤثر على قدرة الشخص فى القيام بمهامه اليومية بكفاءة . 2)القولون والشعور بالإعياء

>يتسبب تعرض الشخص للإصابة ببعض اضطرابات القولون العصبى فى شعوره بالإعياء والإجهاد خاصة عقب تناول الأطعمة الدسمة أو الأطعمة الحارة المثيرة لحدوث مشاكل بالقولون. 3)القولون والإمساك

>يصاب الشخص الذى يعانى من اضطرابات بالقولون العصبى من حدوث بعض الأعراض مثل الإمساك والإسهال نتيجة اضطراب الأمعاء وانعكاس ذلك على القولون العصبى.

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