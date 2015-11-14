هكذا استطاعت نادين الراسي أن تصبح كليوباترا العام

أطلت نادين الراسي في أوسكار النجوم بمكياج لافت جدّاً، أعاد تسليط الضوء على جمالها. وهي أتقنت تماماً كيفية إبراز جمال عينيها بالأي لاينر المجنّح العريض المسحوب نحو الأعلى، مع أحمر الشفاه الأحمر الداكن، ما جعلها تعيد التاريخ الجمالي وتصبح كليوباترا العام.

كان مكياج نادين الراسي جذاًباً، نظراً لنقاوة الوجه ودقة تأسيس البشرة بألوان مشرقة مع بودرة الوجنتين البرونزية، التي نحتت وجهها بشكل لافت. أما بالنسبة للشفتين، فكانتا متناسقتين مع طلاء الأظافر باللون الأحمر الداكن الرّماني، الذي يعتبر من آخر صيحات الجمال لهذا الفصل. واكتملت قوة الإطلالة بالأي لاينر الجريء، الذي أعاد تجديد مكياج كليوباترا بشكل أبرز جمال لون عيني نادين، ولا سيما مع اعتماد خدعة الكحل الأبيض داخل الجفن السفلي.

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اذاً مكياج كليوباترا عاد إلى عالم الجمال مع النجمة نادين الراسي.

موقع " سيدتي نت" جمع لك آخر إصدارات أهم الماركات العالمية لمستحضرات التجميل، التي تحتاجينها للحصول على إطلالة نادين الراسي:

-تبقى رسمة الأي لاينر هي الأهم في هذا المكياج، التي تبدأ رفيعة عند الزاوية الداخلية للعين لتعرض تدريجياً كلما اتجهت نحو الخارج. لكن الفرق بين هذا الشكل وعين القطة،هو أنّ الأي لاينر مسحوب نحو الحاجب بشكل عريض وليس خارج الزاوية الخارجية للعين.

إليك أي لاينر جديد من جيفنشي.



-أما بالنسبة للظلال، فالجديد في هذا المكياج هو استخدام لون واحد لامع بشكل يمنح عينيك الإشراق اللازم.



-ننصحك بتجربة بودرة الوجنتين من شانيل لنحت الوجه ورفعه.



-واذا كنت تبحثين عن طلاء أظافر وأحمر شفاه باللون الذي استخدمته نادين الراسي، إليك بالصور طلاء الأظافر من ديور وأحمر الشفاه من ماك.

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