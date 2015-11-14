هل يؤثر روتين تمرينك في الصالة الرياضية على حالة شعرك؟

في يومنا هذا، يعد نمط الحياة الحيوي والنشط جزءاً لايتجزأ من حياة المرأة العربية المعاصرة. وسواءكنت شغوفة بالجري، أو مواظبة على اليوغا أو البيلاتيس ،فلا بد أنك شخص يحرص على أن يؤدي نشاطاً بدنياً بضعة مرات في الأسبوع على الأقل. ولا شك في أن إيجاد الوقت لممارسة الرياضة ليس بالأمر السهل في عالمنا المعاصرسريع الإيقاع، حيث يتطلب الأمركفاءة تنظيمية حقيقية لتخصيص وقت للذهاب إلى الصالة الرياضية –وما يكفي من الوقت للاستحمام بعد ذلك– وملائمتها مع جدول مواعيدك المفعم بالالتزامات.

علاوة على ذلك،فمن المثير للاهتمام أن مسألة غسل وتصفيف الشعر بعد التمرين تعد واحدة من أكبر عقبات ممارسة اللياقة البدنية للمرأة في يومنا هذا. وقد عانينا جميعنا من ذلك، فمن منا لم تضطر لحضور فعالية هامة أو اجتماع عمل أوعشاء عيد ميلاد أو مناسبة عائلية بعد انتهاء جلسة التمرين،وببساطةلم يكن لديها ما يكفي من الوقت للقيام بذلك بشكل متقن. ولهذا،تميل معظمنا إهمال التمرين في الصالة الرياضية للحفاظ على مظهر شعرها جميلاً.

قد يعجبك: أجدد طريقة لـ صبغ الشعر والنتيجة مذهلة!

ولكن لحسن الحظ ،لست مضطرة للاستغناء عن الرياضة بعد الآن، فقد تحدثن امع ميشيل زيتون، مصفف شعر المشاهير الشهير وسفير علامة هيدآندشولدرز، ليشاركنا أهم نصائحه للعناية بالشعر لمرتادات الصالةالرياضية، والمساعدة في التأكد من أن شعرك يبدوبمظهر لا تشوبه شائبة بعد الرياضة.

1. لا تربطي شعرك بإحكام عند تصفيفه بأسلوب ذيل الحصان: فهذا سيتسبب لك بالصداع من جهة، ويمكن أيضاً أن يسبب الضرر والتكسر للشعر من جهة ثانية. ويمكنك عوضاً عن ذلك أن تستعملي ملقط أو عصابة فضفاضة أو ربطة،أوحتى يمكنك أن تجدلي شعرك.

2. لا تبالغي في غسل شعرك :حتى لو كنت تمارسين الرياضة بشكل يومي،فهذالايعني أنه يتوجب عليك بالضرورة غسل شعرك كل يوم، فما من شك أن الإفراط في غسل شعرك يساهم في حرمان خصلاته من الزيوت الطبيعية الواقية، وهذ ايمكن أن يجعله ضعيفاً وهشاً ومتقصفاً.

3. احمي شعرك من أشعة الشمس:إذا كنت من هواة الركض أو المشي في الهواء الطلق،تأكدي من ارتداء قبعة لحماية شعرك من الأشعة فوق البنفسجية القاسية.

4. تجنبي إطلالة الشعر الرطب:قد تجد معظم السيدات أن وقتهن مضغوطاً جداً عند مغادرتهن الصالة الرياضية، لذا تملن في بعض الأحيان إلى الخروج من الحمام والانطلاق إلى وجهتهن التالية بشعر رطب. وهذه عادة غير جيدة أبداً، إذ أن الشعر في الواقع أكثرعرضة للتلف والتكسرعندما يكون رطباً. وحتى لو لم يتوفر لديك الوقت لتجفيف شعرك بالهواء لأكثر من بضع دقائق،لا تهملي ذلك على الإطلاق.

5. استخدمي الشامبو المناسب:يمكن أن يؤثر التمرين بشكل قاسي على شعرك،فهو يتطلب منك غسل شعرك وتسريحه بالفرشاة أكثر من المعتاد في معظم الأحيان. وهذا بدوره يمكن أن يتسببب ظهور شعرك بمظهر خامل ولا حياة فيه. لكن هذا ليس سبباً للقلق،إذ يمكنك المساعدة في استعادة صحة شعرك ببساطة عن طريق استخدام شامبو معزز بخصائص ترطيب متفوقة. ويعد شامبو هيدآندشولدرز توتال كير (Head & Shoulders’ Total Care shampoo)، على سبيل المثال، الشامبو الوحيد ضمن فئة منتجات العناية بالشعر الذي يضمن لك التمتع بشعررطب وسلس ينعم بمظهر جميل لاتشوبه شائبة. وهو يوفر رطوبة أكثر من الشامبو العادي بمعدل ست مرات. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المنتج الثوري يحد من جفاف الشعر ويحد من تطايره ويرطب فروة رأسك ويجعل شعرك سهل التسريح ينعم برائحة نضرة وملمس ناعم ومظهر ورائع، حتى بعد جلسة تمرين رياضي مفعمة بالتعرق في الصالة الرياضية.

تابعي أيضاً:

بالفيديو: تسريحة جانبية للشعر الطويل بدقيقتين

تسريحات ذكية تخفي عيوب الشعر الخفيف

بلوتوكس: لشعر نظيف وصحي بـ 1500$