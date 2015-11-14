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عجائب زيت الكانولا على شعرك

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عجائب زيت الكانولا على شعرك عجائب زيت الكانولا على شعرك

السبت 14-11-2015 16:58

يعتبر زيت الكانولا من أروع الزيوت النباتية الغنية بفيتامين E التي تساعد على حماية البشرة وفروة الرأس من السموم الضارة.
إليك هذه الطرق الرائعة لجمال وصحة شعرك بزيت الكانولا:
- زيت الكانولا وزبدة الشيا: امزجي نصف كوب من زيت الكانولا+ كوب من زبدة الشيا+ ملعقتان من الافوكادو والجوجوبا +ملعقة صغيرة من العسل جيدًا، ثم ضعي الخليط على شعرك مع التدليك واتركيه على شعرك لنصف ساعة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.
- اخلطي ملعقتين من زيت الكانولا مع البلسم الخاص بك وضعيهم على شعرك بعد غسله بالشامبو مع تدليك فروة الرأس جيدًا، واتركيه لنصف ساعة على شعرك مع وضع منشفة دافئة، ثم اشطفي شعرك جيدًا.

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سيدتي