بالصور.. وقفات فى 4 مستشفيات بالشرقية حدادا على "داليا محرز"

شهدت اليوم أكبر 4 مستشفيات فى محافظة الشرقية، وقفات حداد على الدكتورة "داليا محرز" "شهيدة العدوى"، وذلك فى جامعة الزقازيق، فاقوس العام، القنايات، أبو حماد المركزى، بحضور أعضاء مجلس النقابة.

وكانت توفيت "داليا محرز" ضحية عدوى الالتهاب السحائى خلال تأديتها العمل فى الوحدة الصحية بالإسماعيلية، مما فجر أزمة انتقال عدوى الأطباء وإهدار حقوقهم فى هذا الشأن.

كما أعلنت النقابة برئاسة الدكتور "أيمن سالم" عن توفير أتوبيس لنقل الأطباء لحضور الوقفة المقرر تنظيمها أمام مجلس الدولة يوم السبت 28/11/2015 وحضور جلسة النطق بالحكم فى قضية بدل العدوى المرفوعة من قبل النقابة.

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