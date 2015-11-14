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بالصور.. هيئة قناة السويس تستقبل وفد المنظمة البحرية الدولية

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بالصور.. هيئة قناة السويس تستقبل وفد المنظمة البحرية الدولية بالصور.. هيئة قناة السويس تستقبل وفد المنظمة البحرية الدولية
استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم السبت، وفداً رفيع المستوى لعدد من أعضاء المنظمة البحرية الدولية يرافقهم السفيرة هالة الغنام، نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات السياسية الدولية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس.

وقد أناب الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، المهندس محمد صقر عضو مجلس إدارة الهيئة مدير إدارة التحركات، لاستقبال الوفد والترحيب به.

استمع الحضور خلال الزيارة إلى شرح تفصيلى عن مراحل تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، متضمناً الآثار الإيجابية المترتبة على افتتاح المجرى الملاحى الجديد، من تقليل زمن الانتظار للسفن العابرة وزيادة أعداد السفن المحتملة للقناة.

كما شاهد الوفد عرضاً لأهم الفرص الاستثمارية التى سيتضمنها مشروع تنمية منطقة القناة، ومزايا الاستثمار في هذه المنطقة الواعدة، وأعقب ذلك قيامهم بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز والمزايا الملاحية التى تقدمها.

من جانبها، أكدت السفير هالة الغنام، نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات السياسية الدولية، أن الزيارة تأتى فى إطار اهتمام المنظمة البحرية الدولية بالتعرف على قناة السويس الجديدة، وما يترتب عنها من فتح آفاق جديدة فى مجال تطوير ودعم الملاحة البحرية العالمية وتطوير عامل السلامة والأمن البحرى، وهو ما يتعلق بالأساس بمجال عمل المنظمة ودورها العالمى.

وأشارت الغنام إلى أن أعضاء المنظمة البحرية الدولية يدركون أهمية القناة الجديدة، وأنها ستقدم الكثير ليس لمصر وحدها وإنما للعالم أجمع لتكون بالفعل هدية للعالم.

يذكر أن المنظمة البحرية الدولية تعد أحد أهم المنظمات الدولية المهتمة بالنقل البحرى، وانضمت مصر لعضويتها فى عام 1958، وصدقت على أغلب البروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية ومكافحة التلوث البحرى.

اليوم السابع -11 -2015

وفد المنظمة البحرية اثناء زيارتة للهيئة

اليوم السابع -11 -2015

الوفد فى مبنى المحاكاة بهيئة قناة السويس

اليوم السابع -11 -2015

المهندس محمد صقر اثناء الشرح للوفد

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مصر 365

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