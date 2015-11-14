افتتاح أكبر شادر للسلع الغذائية خلال 15 يومًا بالمنوفية

قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، إنه سيتم افتتاح شادر السلع الغذائية بأرض المحلج والذي تبلغ مساحته 750 م2 خلال 15 يوما بمشاركة كاملة من القوات المسلحة حيث ستقوم بتوفير اللحوم ومختلف المواد والسلع التموينية بأسعار مخفضة .

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن القوات المسلحة ستقوم بتطوير عددا من المنافذ بمراكز الباجور ومنوف وسرس الليان وقويسنا وبركة السبع وتلا وتم الاتفاق علي أن يتم عرض مختلف السلع التموينية بأسعار مناسبة تخفيفا علي المواطنين ومن المتوقع أن يتم افتتاح هذه المقرات خلال خمسة عشر يوما .

وفي ذات السياق ستقوم وزارة الزراعة بافتتاح عدد 7 مقرات جديدة لتوزيع السلع بمدن شبين الكوم ومنوف والشهداء وتلا والسادات وقويسنا والباجور كما سيتم الدفع بعدد 10 سيارات متنقلة لتوزيع السلع التموينية المختلفة بعد أن كانت المنافذ القائمة تقتصر علي توزيع اللحوم فقط ومن المتوقع أن تبدأ هذه المقرات فى العمل خلال أربعة أيام .

يذكر أن محافظة المنوفية قد افتتحت حوالي 15 منفذا لتوزيع اللحوم والسلع التموينية بالتعاون مع القوات المسلحة والزراعة للمساهمة فى تخفيف العبء عن المواطن ومواجهة ارتفاع الأسعار .

وأكد محافظ المنوفية أن افتتاح هذه المنافذ سيسهم بصورة كبيرة فى تخفيف الضغط علي المواطن مؤكدا أنه علي الجانب الأخر سيتم تكثيف الرقابة والمتابعة علي المحلات والأسواق لضبط الأسعار ومواجهة استغلال وجشع بعض التجار في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس بضرورة التخفيف علي المواطنين وضبط الأسعار .