أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مسيرات بالسيارات لمرشحى الانتخابات بكفر الشيخ

Google+ Print
بالصور.. مسيرات بالسيارات لمرشحى الانتخابات بكفر الشيخ بالصور.. مسيرات بالسيارات لمرشحى الانتخابات بكفر الشيخ
جابت شوارع مدينة بلطيم وقرى البرلس بكفر الشيخ، أول مسيرة بالسيارات للمرشح المستقل يونس عبد الرزاق المرشح بدائرة بلطيم والبرلس المعروفة بدائرة حمدين صباحى.

ووقف يونس عبد الرزاق داخل سيارة ملاكى يلوح بيده للناخبين ومؤيديه وأهالى الدائرة، ويلقى يونس تأييدًا كبيرًا من الأهالى، وهو من المرشحين المنافسين بقوة على مقعد الدائرة الوحيد.

وشهدت قرية الحمراوى التابعة لمركز كفر الشيخ مسيرة حاشدة لمرشح حزب المصريين الأحرار حامد البسطويسى جابت شوارع القرية.

ورفع المشاركون اللافتات المؤيدة لمرشح حزب المصريين الأحرار وصوره والتف حوله المؤيدون، وأصر المرشح على زيارة عدد من المنازل ومصافحة المواطنين، مطالبًا إياهم بالوقوف بجانبه فى الانتخابات البرلمانية ليمثل الدائرة وقرية الحمراوى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365