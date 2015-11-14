بالصور.. مسيرات بالسيارات لمرشحى الانتخابات بكفر الشيخ

جابت شوارع مدينة بلطيم وقرى البرلس بكفر الشيخ، أول مسيرة بالسيارات للمرشح المستقل يونس عبد الرزاق المرشح بدائرة بلطيم والبرلس المعروفة بدائرة حمدين صباحى.

ووقف يونس عبد الرزاق داخل سيارة ملاكى يلوح بيده للناخبين ومؤيديه وأهالى الدائرة، ويلقى يونس تأييدًا كبيرًا من الأهالى، وهو من المرشحين المنافسين بقوة على مقعد الدائرة الوحيد.

وشهدت قرية الحمراوى التابعة لمركز كفر الشيخ مسيرة حاشدة لمرشح حزب المصريين الأحرار حامد البسطويسى جابت شوارع القرية.

ورفع المشاركون اللافتات المؤيدة لمرشح حزب المصريين الأحرار وصوره والتف حوله المؤيدون، وأصر المرشح على زيارة عدد من المنازل ومصافحة المواطنين، مطالبًا إياهم بالوقوف بجانبه فى الانتخابات البرلمانية ليمثل الدائرة وقرية الحمراوى.



>