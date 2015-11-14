بالصور.. "ماعت" تنظم ورشة للتوعية بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات بالشرقية

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية "IFES" ورشة عمل لشباب مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، لتوعيتهم على المشاركة الإيجابية فى انتخابات مجلس النواب القادمة، بمشروع "علشان صوتك ما يبطلش".

شارك فى الورشة سعيد عبد الحافظ استشارى المشروع لتقديم الدعم المعنوى لشباب المدربين المشاركين فى المشروع، ويهدف المشروع لإستراتيجية بعيدة المدى للوصول إلى 55 مليون متابع ومقُيم وراصد للعملية الانتخابية عن طريق نقل الخبرات والمهارات بين القيادات الشبابية بالمحافظات.

وأكد سعيد عبد الحافظ، استشارى المشروع، فى تصريحات صحفية، أنه يتم التنسيق بين القيادات الشبابية والمؤسسة لتنظيم مبادرات شبابية تطوعية فى محافظات أخرى خارج نطاق المشروع، لتحقيق الهدف المنشود وجعل الناخبين هم المقيمين والمتابعين والراصدين للعملية الانتخابية.

وأضاف "عبد الحافظ"، أن القيادات الشبابية بالشرقية أظهرت الكفاءة فى نقل ما يتعلمونه فى التدريب الذى أجرته مؤسسة ماعت لإعداد المدربين، والتى كان أهمها الخروج بقيادات جديدة من الشباب المؤثر فى المجتمع، والتى تستطيع نقل خبراتها بين الأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن مشروع "علشان صوتك ميبطلش" ينفذ فى محافظتى كفر الشيخ والشرقية، وهو يعد مرحلة ثالثة لمشروع توعوى نفذته ماعت والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية منذ عام 2011، حيث نفذت مرحلته الأولى فى انتخابات مجلس الشعب "2011 /2012، ومرحلته الثانية فى انتخابات مجلس الشورى 2012.



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