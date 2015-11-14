"النقل الأمريكى": مصر تواصلت معنا حول معدات التسجيل بالطائرة الروسية

قال مصدر فى مجلس سلامة النقل الأمريكى، إن السلطات المصرية تواصلت مع المجلس بعد يوم من حادثة تحطم الطائرة الروسية فى سيناء للتوصل إلى طريقة لتحميل البيانات عن جهاز التسجيل الصوتى بكابينة القيادة المعروف باسم "CRV".

وأضاف المصدر المسئول لـ"CNN"، أن المجلس لم يتمكن من الوصول إلى البيانات الموجودة على الأجهزة المسترجعة من منطقة تحطم الطائرة، إلا أن المجلس أرسل برنامج قراءة البيانات إلى السلطات المصرية، لتساعدها على تنزيل المعلومات وقراءتها، وأضاف المصدر بأن جهاز التسجيل مصنع من قبل شركة أمريكية.

كما عقب المصدر على ما تناقلته خلال الأيام الأخيرة حول انتظار المجلس لسماع رد من السلطات المصرية عند قيامها بفحص المحركات، مضيفاً أنه من المرجح بأن يرسل المجلس فريقاً لتفحص المحركات، ولم يحدد المجلس أى تاريخ معين لما ذكره المصدر.

وأشار إلى احتمالية حصول المجلس على مسودة بالتقرير للتحقيقات الأولية التى أجرتها السلطات المصرية، مؤكداً على عدم ضمان المجلس هذه النقطة، وأن السلطات المصرية ليست ملزومة بتزويد نسخة من التحقيقات للمجلس.