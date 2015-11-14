التشكيل : مؤمن يلعب دور صلاح.. وكوكا يهاجم مع مرسي

دفع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بمؤمن زكريا في التشكيل الأساسي معوضا غياب محمد صلاح.

باسم مرسي وكوكا يقودان هجوم منتخب مصر أمام تشاد في جولة الذهاب من المرحلة التمهيدية لتصفيات إفريقيا المرشحة لكأس العالم 2018.

ويلعب عمر جابر في مركز الظهير الأيمن مع غياب حازم إمام عن الفريق للإصابة وعدم ضم أحمد المحمدي.

أحمد حجازي يقود الدفاع.

ومع حجازي يلعب أحمد دويدار في قلب الدفاع مع غياب رامي ربيعة للإصابة وكذلك علي جبر.

ويحتل صبري رحيل مركز الظهير الأيسر للفراعنة.

وفي حراسة المرمى يستمر أحمد الشناوي أساسيا ويجلس شريف إكرامي على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي التشكيل:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر - أحمد حجازي – أحمد دويدار – صبري رحيل

الوسط: طارق حامد – محمد النني - مؤمن زكريا – كهربا

الهجوم: باسم مرسي – كوكا