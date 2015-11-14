طارق يحيى لـ في الجول: ما يحدث من تجاوزات في حق المعلم عيب

قال طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش إنه حزين لطريقة نقد البعض في الاستديوهات التحليلية للمعلم حسن شحاتة.

وكان طلائع الجيش حقق الفوز بهدفين مقابل هدف على المقاولون العرب، ليتقدم بعدها المعلم باستقالته من تدريب الذئاب.

وأفصح يحيى لـFilGoal.com "شحاتة قامة كبيرة وقيمة. الحديث في حقه بهذا الشكل تعدى مرحلة النقد المباح وجعلني لا أصدق أن هذا الكلام يقال في حق المعلم".

وأضاف "نحن نتحدث عن صاحب إنجازات لن تمحى من ذاكرة الشعب المصري. تلك الإنجازات التي جعلته من أفضل 10 مدربين في العالم يوما ما وكرمه الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأوضح "كان لابد أن يكون التناول والتحليل في حق المعلم له اسلوب هادئ، ليس بهذه الطريقة".

وتابع "لابد أن تكون لدينا القيم والمثل في كل مجال نحافظ عليها لا نسعى إلى هدمها، بصراحة عيب".

وأشار طارق يحيى إلى أن هناك شخصيات أصحاب تاريخ في عالم كرة القدم مثل صالح سليم وحسن حلمي وحسن شحاتة ومحمود الخطيب وحسام حسن وأبو تريكه وغيرهم "لابد أن نحافظ عليهم حتى يظلوا المثل لأجيال قادمة".