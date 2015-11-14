الجنايات تحدد جلسة 7 يناير للحكم على متهمي «أحداث مدينة الإنتاج»

كان النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ”أحداث مدينة الإنتاج” 2 أغسطس عام 2013، التي أسفرت عن حرق مركبات شرطية وخاصة، والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج، وقدرت الخسائر جراء الأحداث بربع مليون جنية.

وبحسب أمر إحالة المتهمين الذي أعده المستشار محمد الطماوي، رئيس نيابة الأحداث الطارئة، بإشراف المستشار مدحت مكي، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، فإن المتهمين اشتركوا ومجهولين آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الإعتداء على أشخاص والتخريب العمدي بأن توجهوا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي وأعتدوا على منشأت المدينة وأتلفوها وتعدوا على قوات الأمن باستخدام القوة والعنف، حيث كان بعضهم مدجج بأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص خرطوش، طوب، زجاجات «مولوتوف» ووقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين استعرضوا وآخرين القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بغرض ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وكذلك إلحاق أضرر مادية بمنشأت مدينة الإنتاج الإعلامي.