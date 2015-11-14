مصادر إعلامية: أحد منفذى تفجيرات باريس فرنسى الجنسية

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تعليقات (2)
2
الارهاب والامن
بواسطة: abdelazizkamelبتاريخ: السبت، 14 نوفمبر 2015 04:08 م
ما حدث مسئولية امنيه من المقام الاول لانه كيف لشخص لا يعمل فى الامن ويحمل سلاح ويتحرك به ولو متر واحد ومن اين اتى بالسلاح فغالبا لارهاب بسبب تراخى الامن ويقع فيه علاقات الدول فيجب على جميع الدول مراجعة منظومتها الامنية فدائما مسئولية الامن ثم الامن
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USA
بواسطة: Dr.Raoufبتاريخ: السبت، 14 نوفمبر 2015 04:03 م
سياسة أمريكا و دعمها للارهاب هي المسول الاول في هذه الجريمة الارهابية.ندين بكل شدة الارهاب بكل صوره وكل من يدعمه أو يبرر له.