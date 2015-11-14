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بالصور.. السيسى يطلب باجتماعه برؤساء دور النشر الوقوف حدادا على ضحايا فرنسا

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بالصور.. السيسى يطلب باجتماعه برؤساء دور النشر الوقوف حدادا على ضحايا فرنسا بالصور.. السيسى يطلب باجتماعه برؤساء دور النشر الوقوف حدادا على ضحايا فرنسا
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمجموعة كبيرة من رؤساء كبريات دور النشر والشركات التكنولوجية المعنية بإتاحة العلوم المعرفية والتعليمية والموسوعات الكبرى على المعلومات الدولية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى المشرف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، وأعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل الاجتماع بطلب الوقوف دقيقة حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإرهابية الآثمة التى شهدتها العاصمة الفرنسية مساء أمس.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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