الإليزيه: هولاند يبحث هاتفيا مع الرئيس السيسى تطوارت أحداث باريس الإرهابية

وأوضح الاليزيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أدان بشدة الهجمات ، وقدم تعازيه باسم شعب مصر لضحايا هذه الجرائم الدنيئة.
وأضاف الاليزيه أن الرئيس اولاند تحدث ايضا مع العديد من القادة الآخرين من بينهم رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون ، ورئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام.
وكانت العاصمة الفرنسية قد شهدت مساء أمس الجمعة هجمات إرهابية متزامنة فى عدة مناطق أودت بحياة ما لا يقل عن 128 شخصا و 250 مصابا بينهم 99 فى حالة حرجة.
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