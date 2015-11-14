الإليزيه: هولاند يبحث هاتفيا مع الرئيس السيسى تطوارت أحداث باريس الإرهابية

بحث الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند اليوم السبت هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تطوارات أحداث باريس الإرهابية ، والتى وصفها السيسى بأنها جرائم دنيئة و جبانة، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه).

وأوضح الاليزيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أدان بشدة الهجمات ، وقدم تعازيه باسم شعب مصر لضحايا هذه الجرائم الدنيئة.

وأضاف الاليزيه أن الرئيس اولاند تحدث ايضا مع العديد من القادة الآخرين من بينهم رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون ، ورئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام.

وكانت العاصمة الفرنسية قد شهدت مساء أمس الجمعة هجمات إرهابية متزامنة فى عدة مناطق أودت بحياة ما لا يقل عن 128 شخصا و 250 مصابا بينهم 99 فى حالة حرجة.

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