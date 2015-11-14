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رواد "تويتر"يبحثون عن أصدقائهم وأقاربهم مستخدمين هاشتاج "البحث فى باريس"

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رواد "تويتر"يبحثون عن أصدقائهم وأقاربهم مستخدمين هاشتاج "البحث فى باريس" رواد "تويتر"يبحثون عن أصدقائهم وأقاربهم مستخدمين هاشتاج "البحث فى باريس"
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج بعنوان "RechercheParis" أو "البحث فى باريس"، وذلك فى أعقاب أحداث باريس الإرهابية، وكان الغرض من هذا الهاشتاج هو توصيل أصواتهم إلى العالم بأنهم يبحثون عن أقاربهم وأصدقائهم الذين كانوا متواجدين فى المقاهى والمطاعم التى استهدفها المسلحون فى باريس ولم يتوصلوا إليهم حتى الآن.

كما أرفق البعض بجانب الهاشتاج صور أقاربهم وأسئلة، حيث قالت إحداهن "لم أعرف شيئا عن شقيقتى، إنها كانت فى مطعم باتاكلان هل رأها أحد؟" وأخرى فى تغريدة أخرى " البحث عن ليزا ، 20عاما، طولها 165 سنتيمتر، بينما قال آخر "البحث فى باريس، عن أقرب صديقة لى، ماريون، شقراء، 170 سنتيمتر، كانت متواجدة أمس فى باتاكلان.

يشار إلى أن هاشتاج "باريس" كان الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد ساعة من سلسلة الانفجارات الإرهابية التى شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، ومن ناحية أخرى جاء أيضاً فى مقدمة الهاشتاجات، التى تداولها رواد "تويتر"، هاشتاج "هجمات باريس"، وكذا "السلطات الفرنسية".

يذكر أن سلسلة هجمات إطلاق نار وتفجيرات هزت العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 130 شخصا، وإصابة نحو 250 آخرين ، واحتجاز عدد من الرهائن وسط باريس وبالقرب من ملعب "استاد دو فرانس".

وقد أعلن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند حالة الطوارئ وإغلاق حدود فرنسا بعد الهجمات غير المسبوق، كما أمر بنشر الجيش فى أنحاء العاصمة الفرنسية، وأعلن شن عمليات أمنية على موقع، لم يحدده، فى باريس.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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