14 قتيلا فى اشتباكات بين داعش والنقشبندية جنوب الموصل العراقية

كشف مسئول عسكرى عراقى فى مدينة الموصل اليوم السبت عن سقوط 14 قتيلا فى اشتباكات بين عناصر تنظيم ( داعش) وعناصر النقشبندية فى قرية السبع جنوب مدينة الموصل400 كم شمال بغداد.

وقال العميد ذنون السبعاوى من الفرقة الثانية من الجيش العراقى إن عناصر داعش والنقشبندية اشتبكوا فيما بينهم على مصالح تخص الطرفين فضلا عن سحب قياديين من النقشبندية وضمهم الى صفوف داعش تحت مغريات من المال من طر ف عناصر داعش.

وأضاف السبعاوى أن النقشبندية اشتبكوا بالأسلحة الخفيفة مع قياديى داعش لأكثر من ساعة فى قريه السبع 20 كم جنوب الموصل ما أسفر عن مقتل ستة من عناصر النقشبندية وثمانية من صفوف داعش بينهم قياديون سوريون.