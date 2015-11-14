مصادر يمنية: قصف جوى يستهدف مواقع الحوثيين فى صعدة وذمار

قصف طيران التحالف العربى اليوم السبت مواقع للحوثيين بمحافظة صعدة المعقل الرئيسى للحوثيين شمال العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون إن طيران التحالف قصف منزل القيادى الحوثى منصور الرازحى فى مديرية حيدان، كما استهدف مواقع وآليات عسكرية للحوثيين بمنطقة يسنم بمديرية باقم الواقعة على الحدود السعودية.

وفى محافظة ذمار 100 كم جنوب صنعاء ذكرت مصادر محلية، أن طيران التحالف استهدف منزل محمد القوسى قائد قوات النجدة سابقاً وقيادى فى حزب المؤتمر الشعبى الذى يقوده الرئيس السابق على صالح.

وأكدت المصادر، سقوط عدد من الجرحى فى صفوف الحوثيين وقوات صالح جراء تلك الغارات.