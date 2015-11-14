«الزند» يدعو العرب والمصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم في مصر

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن الزيارة التي يقوم بها حاليًا عدد كبير من قضاة مصر لمنتجع شرم الشيخ، تهدف لبعث رسالة لمختلف فئات الشعب المصري بأهمية العمل على دعم السياحة المصرية، عبر ارتياد المناطق السياحية المختلفة، بهدف تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها جراء المؤامرات الخارجية التي تستهدف الأضرار بمسيرة السياحة في مصر.

جاء ذلك في تصريحات للمستشار الزند للوفد الاعلامي المرافق له خلال الزيارة التي يقوم بها -حاليا- ويرافقه فيها 350 قاضيًا لمدينة شرم الشيخ، حيث أهاب بمحبي مصر من أبناء الدول العربية الشقيقة وكذلك الدول الصديقة وأيضًا المصريين في الخارج، بقضاء إجازاتهم وعطلاتهم داخل المقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتي تتسم بالأمن والأمان وتزخر منشآتها السياحية والآثرية بالمناظر البديعة والخلابة التي ليس لها نظير في العالم.

وأوضح وزير العدل: المصريون عودوا العالم دائمًا على تحدي الصعاب باعتمادهم على أنفسهم ووقوفهم صفًا واحدًا في مواجهة كافة العقبات التي تواجههم، معربًا عن أمله في اجتياز الأزمة التي تعيشها السياحة حاليًا، عبر الزيارات المكثفة لأبناء مصر في الداخل ومحبيها من سائر دول العالم، بما يساهم بصورة إيجابية وفاعلة في مواجهة تلك المؤامرة وتجاوز تداعياتها التي تستهدف في المقام الأول الأضرار بالاقتصاد القومي المصري.

وأشار إلى أن زيارة قضاة مصر لشرم الشيخ، بداية لسلسلة من الرحلات المنتظمة لهم لمختلف المدن السياحية لتشجيع السياحة فيها، مناشدًا كافة الوزارات والهيئات والنقابات والمؤسسات والأندية وسائر الفاعليات بالحرص على تنظيم رحلات مماثلة.

ومن جانبه أكد المستشار عبدالله فتحي رئيس نادي القضاة، أن زيارة قضاة مصر لشرم الشيخ جاءت بمبادرة من نادي القضاة ووزارة العدل وتعكس مدى حرص جموع القضاة على الوقوف لجانب الدولة والمستثمرين والعاملين في قطاع السياحة في مواجهة تلك الأزمة، معربا عن أمله في أن تسفر الزيارات الداخلية المكثفة من أبناء الشعب بفئاته المختلفة لتلك المدن السياحية في تجاوز تلك الأزمة وتعويض جزء من خسائرها.

واحتشد القضاة بميدان السلام، رافعين أعلام مصر، مؤكدين أنهم دائما في الصدارة لاتخاذ المبادرات دفاعًا عن مصر وشعبها وحرصهم على اجتيازها لسائر الأزمات التي تواجهها.