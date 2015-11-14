«العشري» يعتذر عن تدريب الاتحاد السكندري

اعتذر طارق العشري المدير الفني السابق للشعب الإماراتي عن تدريب فريق الاتحاد السكندري خلال المرحلة المقبلة.

وعقد العشري جلسة مساء الأمس مع محمود مشالي رئيس النادي للاتفاق علي قيادته لزعيم الثغر خلفا للبلغاري مالدينوف بعد تعثر نتائج سيد البلد مؤخرا.

ورغم موافقة العشري بالأمس علي تدريب الاتحاد إلا أنه أجري اتصالا هاتفيا صباح اليوم بمشالي اعتذر خلاله عن تدريب الفريق مؤكدا حاجته لقليل من الوقت لدراسة بعض العروض المقدمة إليه.

وجاءت التغييرات في الجهاز الفني بنادي الاتحاد السكندري على خلفية الخسارة القاسية التي تعرض لها زعيم الثغر أمام الإسماعيلي بخمسة أهداف مقابل لا شىء، وهو ما دعا إدارة النادي إلى محاولة امتصاص غضب جماهير الاتحاد بإقالة الجهاز الفني.