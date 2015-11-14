التعليم: رحلات ترفيهية للمدرسين وأسرهم دعما للسياحة الداخلية في شرم الشيخ

رحبت وزارة الشباب والرياضة بالعرض الذى تقدمت به وزرة التربية والتعليم الخاص بتوفير أماكن مناسبة فى بيوت الشباب بمدينتى شرم الشيخ والغردقة للمعلمين وأسرهم بأسعار رمزية طوال إجازة نصف العام الدراسى، كما رحبت وزارة النقل والمواصلات بتوفير أتوبيسات “سوبرجيت” لنقل المدرسين وأسرهم من كافة أنحاء الجمهور إلى المدينتين السياحتين بأسعار رمزية.

كان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد وجه بأهمية دعم السياحة الداخلية من خلال رحلات ترفيهية للمعلمين والذين يصل عددهم الى مليونى معلم فى مختلف محافظات مصر.

وأكد بشير حسن المستشار الإعلامى للوزارة، أن الوزارة حريصة على تعريف المعلمين بالمناطق السياحية للترفية عنهم، إلى جانب دعم السياحة الداخلية والترويج لهذه المدن من خلال نقل انطباعاتهم للطلاب.