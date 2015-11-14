بالصور.. ضبط ربع طن لحوم قاسدة ومصنع مثلجات بدون ترخيص فى سوهاج

شنت إدارة مباحث تموين سوهاج اليوم، حملة مكبرة برئاسة الرائد إبراهيم الشحات وكيل الإدارة، استهدفت مطعم وجبات سريعة من اللحوم المجمدة الفاسدة بدائرة قسم ثان، ومصنع مثلجات بدون ترخيص بدائرة قسم طهطا.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزيرر مدير أمن سوهاج إخطارا من إدارة مباحث التموين بورود معلومات تتهم صاحب مطعم بحيازة مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى وإدارة آخر لمصنع مثلجات بدون ترخيص.

بالفحص تبين للعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام والعميد محمود حسن مفتش مباحث الأمن العام والعقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث تموين سوهاج صحة العلومات.

نجحت قوة بقيادة الرائد إبراهيم الشحات وكيل إدارة مباحث التموين والنقباء محمد اللبيشى وأحمد عبداللاه وخالد المشنب معاونى مباحث الإدارة، فى ضبط 269 كيلو لحوم مجمدة فاسدة ما بين كبدة ولحوم ودهن حيوانى وحلويات داخل المطعم كما ضبطت صاحبه " م .ا .ش"وحررت محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة.

وألقت القوة القبض على "ن .ع. ا" - 31 سنة - لإدارته مصنعا للمثلجات بدون ترخيض فى ساحل طهطا، وحرر محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة.



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