النيابة تأمر باستخراج متهم من محبسه لتورطه فى إخفاء أسلحة بمدافن البساتين

أمر المستشار شريف معتز، رئيس نيابة البساتين، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، باستخراج "سيد.م" الشهير بـ"سيد القط" من محبسه، لسماع أقواله فى واقعة تورطه بإخفاء أسلحة نارية غير مرخصة داخل مدافن منطقة البساتين.

كان ضباط مباحث قسم شرطة البساتين تلقوا معلومات مفادها، قيام "سيد.م" 32 سنة، عاطل، وشهرته "سيد القط"، والمقيد الحرية بسجن أبو زعبل على ذمة القضية رقم 397 لسنة 2013م الخليفة "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 6 سنوات، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4721 لسنة 2012م الخليفة "ورشة تصنيع أسلحة نارية" يحتفظ بعدد من الأسلحة النارية داخل مدفن ملكه كائن بشارع البساتين العمومى، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة .

وبتفتيش المدفن تم العثور بداخله على جوال يحوى بندقية آلية "غير مبلغ بسرقتها" وبداخلها خزينة بها 55 طلقة، وطبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام، وطبنجة صوت معدلة لعيار 9 مم، وبندقية خرطوش محلية الصنع عيار 12مم وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وسوط "منقوش عليه اسم المتهم"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24230 لسنة 2015م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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