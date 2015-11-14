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ضبط قائدى مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة فى البحيرة

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ضبط قائدى مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة فى البحيرة ضبط قائدى مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة فى البحيرة
تمكنت قوات الأمن بالبحيرة، من ضبط على سعيد على محمد، ومحمد محمود حسن السيد، سائقى مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت صباح اليوم فى البحيرة وعلى متنها 13 شخصا.

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط كل من "مدحت محمد عبد الحليم، وحمادة على فؤاد خليفة" ومقيمان العيون إيتاى البارود، وشنودة عزيز تواضروس سمالوط المنيا، وأحمد مقبول أحمد الشربيى، طلخا دقهلية، وعبد الجليل محيى عبد الجليل "طلخا – دقهلية"، كانوا على متن المركب.

كانت القوات انتشلت كل من "إبراهيم فوزى إبراهيم عبد الجليل، مقيم طلخا، وكرولس عزيز تواضروس بولس" سمالوط المنيا، ومجدى محمود عبد الوهاب" مقيم العيون إيتاى البارود بحيرة، كما تم انتشال جثين مجهولتى الهوية.


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