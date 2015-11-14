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وصول 55 رحلة طيران لمطار الغردقة على متنها 6 آلاف سائح

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وصول 55 رحلة طيران لمطار الغردقة على متنها 6 آلاف سائح وصول 55 رحلة طيران لمطار الغردقة على متنها 6 آلاف سائح
أعلن مصدر مسئول من مطار الغردقة الدولى، أنه بناء على بيان وصول رحلات الطيران اليوم لمطار الغردقة الدولى، من المقرر وصول 55 رحلة طيران تقل ما بين 6 إلى 7 آلاف سائح أغلبهم ألمان.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وصل بالفعل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عدد كبير من الرحلات لمبنى الركاب الجديد بالمطار، قادمة من المطارات الألمانية والبلجيكية وكذلك أوكرانيا وإنجلترا.

وأوضح المصدر أن الأجهزة المختصة بمطار الغردقة الدولى تتبع أساليب دولية فى تأمين المطار وتسهيل إجراءات الوصول لجميع السياح، مشيرا إلى أنه ما زال مطار الغردقة الدولى يستقبل عددا من الطائرات الروسية القادمة من المطارات الروسية فارغة لنقل السياح الروس لبلادهم بعد انتهاء إجازاتهم بالبحر الأحمر.

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مصر 365