ندب "مدرس الكرباج" للعمل الإدارى لحين انتهاء التحقيق معه فى أسيوط

ندبت إدارة أبو تيج التعليمية، مدرسًا للعمل بديوان الإدارة لحين الانتهاء من التحقيق فيما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهو يعاقب التلاميذ بـ"الكرباج".

صرح بذلك عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحات اليوم، وقال إنه تم ندب عبد المنعم محمد مدرس التاريخ المتهم بضرب الطلاب بالكرباج فى مدرسة العطيفى الثانوية بنين إلى ديوان الإدارة التعليمية بأبو تيج لحين انتهاء التحقيقات معه وعقب مجازاته بالخصم من راتبه 7 أيام .

وأضاف مدير الإدارة التعليمية بأبو تيج محمد عبد المحسن أن طالبين بالصف الثانى الثانوى تقدما بشكوى كتابية للمديرية اتهما فيها مدرس التاريخ بضرب الطلاب حتى يأخذا دروسًا خصوصية لديه وأشارت التحقيقات إلى أن المعلم اعتاد دخول الفصل بخرطوم كما يتمتع بسمعة طيبة طيلة 25 سنة من العمل فى التدريس".

ومن جانبه قال المدرس فى التحقيقات إنه معتاد دخول الفصل هكذا وفى يوم الواقعة شتم طالب زميله بلفظ خارج ما أدى لاستيائه وخروجه عن شعوره لتهذيبه