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صحة أسيوط ترش منازل "عرب الجهمة" للقضاء على البعوض المسبب لحمى الديننج

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صحة أسيوط ترش منازل "عرب الجهمة" للقضاء على البعوض المسبب لحمى الديننج صحة أسيوط ترش منازل "عرب الجهمة" للقضاء على البعوض المسبب لحمى الديننج
قامت مديرية الصحة بأسيوط، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالقوصية، برش شوارع قرية عرب الجهمة، التابعة لمركز القوصية بأسيوط، عن طريق وحدات الملاريا وناقلات الأمراض بجميع الإدارات التابعة لمديرية الصحة وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة ومديرية الصحة والإدارة الصحية بالقوصية لمكافحة الباعوض واليرقات، والقضاء عليه برش جميع المنازل، حيث إن هذا النوع من البعوض والذى يستوطن فى المياه الراكدة يشتبه أن يكون سببا فى إصابة بعض المواطنين باشتباه حمى.

وتشكل فريق من الإدارة الصحية بالقوصية، المكون من الدكتور خالد على عبد العال، مدير الإدارة الصحية، والمدير الوقائى، ومراجعى المعامل والمراقبين الصحيين وصحة البيئة ووحدة الملاريا.

وقال الدكتور خالد عبد العال، مدير الإدارة الصحية بالقوصية، إن الهدف هو القضاء على الباعوض واليرقات، برش جميع المنازل، حيث إن هذا النوع من البعوض والذى يستوطن فى المياه الراكدة يشتبه أن يكون سببا فى إصابة بعض المواطنين باشتباه حمى.

كان أهالى قرية عرب الجهمة قد شكوا فى تواجد حمى بالقرية عملت على إصابة المئات من الأهالى وقامت مديرية الصحة بأسيوط بتكثيف القوافل الطبية وإجراء الكشف على جميع أهالى القرية.

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