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رونالدو يكشف عن أفضل مدرب لعب تحت قيادته

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رونالدو يكشف عن أفضل مدرب لعب تحت قيادته رونالدو يكشف عن أفضل مدرب لعب تحت قيادته

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني عن أفضل مدرب لعب تحت قيادته طوال مسيرته الكروية.

واختار رونالدو كما هو متوقع سير أليكس فيرجسون مدربه السابق في مانشستر يونايتد والذي لعب تحت قيادته قرابة 5 سنوات.

وقال رونالدو لقناة أي تي في "علي فقط أن أشكر أليكس فيرجسون على كل ما فعله من أجلي".

وأضاف "في مرة كان لدينا مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا، وطلبت منه أن أذهب لرؤية والدي وكنت لاعبا مهما في الفريق وقتها".

وأردف "قال لي أهم شيء في حياتك هو عائلتك إذا أردت أن تذهب في عطلة لـ3 أو 4 أو 5 أيام يمكنك أن تذهب".

وتابع "لهذا أنا أحترمه بشدة وبالنسبة لي هو أفضل مدرب لعبت تحت قيادته".

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فيديو اليوم السابع