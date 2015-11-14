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دونجا: أداء نيمار لم يكن بارزا.. لكني راض بالتعادل مع الأرجنتين

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دونجا: أداء نيمار لم يكن بارزا.. لكني راض بالتعادل مع الأرجنتين دونجا: أداء نيمار لم يكن بارزا.. لكني راض بالتعادل مع الأرجنتين

بوينوس آيرس، (إفي): أعرب المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم دونجا عن رضاه بالتعادل بهدف مع الأرجنتين على أرضها في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وفي مؤتمر صحفي عقب المباراة الليلة الماضية، قال دونجا إنه "بالشوط الثاني من المباراة لم نكن جيدين من الناحية الفنية ولكن بالعزم والارادة تمكنا من تحقيق التعادل".

وعن مواجهة بيرو الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من تصفيات القارة اللاتينية، قال دونجا: "تعادلنا مع الأرجنتين بأرضها وكانت نتيجة جيدة. الآن علينا الفوز على أرضنا".

وأشار إلى أن أداء نيمار لم يكن بارزا كعادته مع فريقه برشلونة كما أنه "لم يكن لديه الوقت للتدريب وسوف يتحسن بالمباراة القادمة".

واقيمت مباراة كلاسيكو أمريكا الجنوبية بملعب "المونومنتال" ببوينوس آيرس الليلة الماضية بعد تأجيلها يوم بسبب الأمطار.

وفشلت الأرجنتين مجددا في تحقيق الفوز بالتصفيات التي تمتلك بها نقطتين من تعادلين اخرهما الليلة الماضية، وأولهما أمام باراجواي بدون نقاط في الجولة الثانية، فيما كانت قد خسرت الجولة الأولى أمام الإكوادور بهدفين نظيفين، لتحتل المركز قبل الآخير.

أما البرازيل فرفعت رصيدها إلى أربع نقاط في المرتبة الرابعة، بعدما خسرت أولى مبارياتها أمام تشيلي بهدفين دون رد وفازت على فنزويلا (3-1) وتعادلت الليلة الماضية.

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