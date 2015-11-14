البرلمان العربي يدين العمليات الإرهابية في باريس

أدان رئيس «البرلمان العربي»، أحمد بن محمد الجروان، الأعمال والتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وقال الجروان -في بيان له- اليوم إن البرلمان العربي يدين بشدة كل أعمال القتل والإرهاب، مجددًا دعوة البرلمان العربي إلى جهد دولي عام وشامل لمواجهة الإرهاب والتصدي لأفكاره الهدامة ومحاربته في كافة المجالات والأصعدة، بما يضمن أمن وسلام العالم أجمع.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن بالغ تعازيه والشعب العربي الكبير لأسر الضحايا، وحكومة وشعب جمهورية فرنسا الصديقة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.