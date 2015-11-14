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مصرع طفل بكابلات لوحة كهرباء مكشوفة بالغردقه

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مصرع طفل بكابلات لوحة كهرباء مكشوفة بالغردقه مصرع طفل بكابلات لوحة كهرباء مكشوفة بالغردقه

لقي طفل 4 سنوات مصرعه صعقًا بالكهرباء بشارع السلام بوسط مدينة الغردقة، حيث عثر على جثة الطفل بعد مصرعه، وتلقى حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، بلاغا بمصرع الطفل سعيد. م “4 سنوات”، صعقًا بالكهرباء، عثر عليه ملقى بجانب أحد اللوحات الكهربائية، وبها أسلاك وكابلات عارية بجوار مبنى السلخانة بشارع السلام بمدينة الغردقة.

وكشفت التحقيقات  الأولية أن الطفل يسكن بنفس المنطقة، وأثناء لعبه تواجد بجوار أحد اللوحات الكهربائية المفتوحه وبها أسلاك وكابلات عارية، فمات صعقًا بالكهرباء، وحررت أسرة الطفل محضر بالواقعة متهمة مسئولي مدينة الغردقة والكهرباء بالإهمال والتسبب في مصرع الطفل، بسبب ترك الكابلات الكهربائية العارية وتباشر النيابة التحقيقات.

 

 

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