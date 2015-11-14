الخارجية: سفارتنا في باريس تتابع حالة تغيب شاب مصري منذ وقوع أحداث باريس

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، بأنه في إطار متابعة السفارة المصرية في باريس لوضع الجالية المصرية عقب التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس أمس، علمت السفارة بتغيب الشاب وليد عبد الرازق يوسف من مواليد ٢٠ يوليو ١٩٨٨، والذي يرافق والدته في زيارة حاليا إلى باريس، وقرر حضور مباراة كرة القدم بين فريقي فرنسا وألمانيا ولم يعد إلى مقر إقامته حتى تاريخ صدور هذا التصريح.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن السفارة المصرية بباريس تواصلت على مدار اليوم مع خلية الأزمة المنعقدة بوزارة الخارجية الفرنسية ولم تستدل على اسم الشاب ضمن أسماء مصابي أو ضحايا الأحداث.

وقال أبو زيد إن السفارة المصرية مستمرة في المتابعة على مدار الساعة لاستجلاء الموقف بشأن الشاب المصري.

تجدر الإشارة إلى أن أحداث باريس أسفرت عن سقوط 128 قتيلا و180 مصابا بينهم 80 في حالة خطرة إضافة إلى احتجاز آخرين وسط المدينة وبالقرب من ملعب “ستاد دو فرانس”.