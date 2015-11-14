مصادر صحفية: أمريكيان ضمن قوائم الإرهاب السعودية

>أعلنت مصادر صحفية سعودية اليوم السبت ان الأجهزة الأمنية تمكنت خلال أسبوع من القاء القبض على عشرات المتهمين الجدد فى قضايا الإرهاب من 7 جنسيات مختلفة ، مشيرة الى انضمام أمريكيين الى قوائم الإرهاب بالمملكة .

ونقلت صحيفة "الوطن اونلاين" السعودية على موقعها الإلكترونى اليوم السبت عن مصادر لها ، لم تكشف عنها ، قولها أن مواطنى الولايات المتحدة الأميركية دخلوا قوائم ( السعودية) مجددا بمتهمين جديدين، بعد أن سجل مواطنو أميركا آخر دخول فى قوائم المتهمين بالإرهاب فى المملكة فى شهر يناير الماضى، فيما أصبحت القوائم تضم 4 أمريكيين أولهم محكوم خاضع للاستئناف دخل القوائم عام .2007

وأوضحت المصادر " فى يوم الخامس من شهر نوفمبر الحالى تمكنت فيه الأجهزة الأمنية من ضبط الأميركيين"، مشيرة الى" ان الجهات المختصة ألقت القبض على 10 متهمين سعوديين، إضافة إلى متهم تركى الجنسية، فيما شهد اليوم التالى ضبط متهمين سعوديين".

وانتهى اليوم السابع من نوفمبر الحالى ، بالقبض على 8 متهمين جميعهم سعوديون عدا متهم فلسطيني، ولم يشهد اليوم التالى (8 نوفمبر) أى عملية ضبط، بينما انتهى اليوم التاسع من نفس الشهر بضبط 3 سعوديين.

وكانت آخر عمليات ضبط المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة خلال يوم العاشر من نوفمبر الذى انتهى بضبط 14 متهما، وهو اليوم الذى حقق الحصيلة الأكبر، وبلغ عدد السعوديين منهم 10 متهمين، فيما ضمت حصيلة اليوم ذاته متهمين سوريين اثنين، ومتهما سودانيا، وآخر يمنيا.