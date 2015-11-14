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العثور على جثة مصور صحفى عراقى بعد خطفه فى النجف جنوب العراق

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العثور على جثة مصور صحفى عراقى بعد خطفه فى النجف جنوب العراق العثور على جثة مصور صحفى عراقى بعد خطفه فى النجف جنوب العراق

عثرت السلطات العراقية السبت على جثه مصور صحافى يعمل لصالح قناة الفرات الفضائية بعد خمسة ايام من اختطافه اثناء خروجه من محل عمله فى مدينة النجف جنوب البلاد

وقال محافظ النجف لؤى الياسرى فى مؤتمر صحفى "تم العثور على جثة الشاب المقتول عماد الجبورى فى احد الدور السكنية والقى على اثنين من المجرمين الذين سرقوا سيارته".

وافاد شهود وكالة فرانس برس ان جثة المصور المغدور عثر عليها فى منزل فى احد المجمعات الاستثمارية قيد الانشاء.

من جانبه اكد قائد شرطة محافظة النجف العميد سلمان هادى الزاملى فى المؤتمر الصحفى ان "قضية المصور عماد الجبورى هى قضية جنائية بحتة".

وقال ان "الأجهزة الأمنية قامت بتشكيل فريق لمتابعة الموضوع وللتحقيق والبحث عنه بعد الاخبار عن اختفائه" مؤكدا "تم ملاحظة السيارة العائدة للمقتول عماد فى احد الأحياء الشمالية من قبل مفارز الاستخبارات وتم القاء القبض على اثنين من المجرمين اعترفا بجريمتهما بالقتل" موضحا ان "الاعترافات ثبتت رسميا وقضائيا".

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