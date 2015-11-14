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رسمياً.. "FDA" تصدق على دواء جديد لعلاج سرطان الرئة

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رسمياً.. "FDA" تصدق على دواء جديد لعلاج سرطان الرئة رسمياً.. "FDA" تصدق على دواء جديد لعلاج سرطان الرئة
صدقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، على دواء حديث يعالج مرض سرطان الرئة المتقدم، الذى يصعب علاجه لكثير من الأشخاص وهو يعتبر طفرة فى هذه العلاجات.

ووفقاً لما نشر مؤخراً عبر موقعها الرسمى، فإن الدواء الحديث يسمى “Tagrisso”، وهو من إنتاج شركة "أسترا زينيكا" العالمية للصناعات الدوائية، ويحتوى على المادة الفعالة “osimertinib”.

وأوضح التقرير أن الدواء الحديث مصمم للمرضى الذين ساءت حالتهم بعد علاج سرطان الرئة، وهو واحد من عدة أدوية للسرطان وتأمل شركة أسترا زينيكا أن تبيع الدواء بحوالى 3 مليارات دولار سنوياً.
>ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على الدواء الحديث مرة واحدة يومياً لعلاج مجموعة من المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة المتقدم ذى الخلايا غير الصغيرة.

وأضاف التقرير أن شركة أسترا زينيكا أنتجت مؤخراً دواء “Lynparza”، لعلاج سرطان المبيض، وتأمل فى إنتاج ستة علاجات جديدة للسرطان وطرحها فى السوق بحلول عام 2020.
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