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صلاح خارج قائمة المرشحين للفوز بجائزة (بي.بي.سي.) لأفضل لاعب في إفريقيا

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صلاح خارج قائمة المرشحين للفوز بجائزة (بي.بي.سي.) لأفضل لاعب في إفريقيا صلاح خارج قائمة المرشحين للفوز بجائزة (بي.بي.سي.) لأفضل لاعب في إفريقيا

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزتها لأفضل لاعب في إفريقيا سنة 2015.

القائمة ضمت 5 أسماء، هم: بيير-إمريك أوباميانج وأندريه أيو وياسين براهيمي وساديو ماني ويايا توريه.

وتم انتخاب تلك القائمة عن طريق تصويت 46 صحفيا من الدول الإفريقية.

ولم تضم القائمة النجم المصري محمد صلاح الذي يتألق هذا الموسم مع روما بعدما كان نجما من نجوم فيورنتينا في النصف الأول من العام الجاري.

ويتم اختيار اللاعب الفائز بالجائزة عن طريق التصويت، وتعلن بي بي سي عن الفائز يوم 11 ديسمبر المقبل.

وكان يايا توريه قد فاز بتلك الجائزة من قبل سنة 2013. وأندريه أيو فاز بها أيضا سنة 2013.

وفاز ياسين براهيمي كذلك بالجائزة من قبل.

أما أوباميانج فهو يترشح لتلك الجائزة للمرة الثالثة في تاريخه، لكنه لم يفز بها قط.

وساديو ماني يترشح لتلك الجائزة لأول مرة في حياته.

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