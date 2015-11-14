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ليلة هجوم باريس منتخب ألمانيا يبيت بـ«غرف الملابس»

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ليلة هجوم باريس منتخب ألمانيا يبيت بـ«غرف الملابس» ليلة هجوم باريس منتخب ألمانيا يبيت بـ«غرف الملابس»

مدرب الألماني يواخيم لوف يتوسط لاعبيه قبيل مباراة فرنسا في باريس الجمعة

اضطر لاعبو منتخب ألمانيا لكرة القدم للمبيت في ملعب “استاد دون فرانس” بباريس، عوضا عن الذهاب إلى فندقهم إثر الهجمات الدامية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية، وفقًا لما ذكرته “سكاي نيوز عربية”.

وقال مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف بعد عودة اللاعبين إلى مطار فرانكفورت السبت: “كان اللاعبون في غاية القلق، أردنا تفادي أي خطر، فقررنا عدم الدخول إلى باريس والبقاء في غرف الملابس”.

وخاضت ألمانيا مباراة ودية مساء الجمعة في باريس انتهى بخسارتها 2-صفر، وسمعت أصوات الانفجارات خارج الملعب الواقع في الضاحية الشمالية للعاصمة خلال مواجهة الطرفين، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وأشار بيرهوف إلى أن لاعبي المنتخب لم يدركوا ماذا يحصل خارج الملعب قبل عودتهم إلى غرف الملابس، حيث بدأوا بتلقي الرسائل من أقربائهم للاطمئنان عليهم.

واستهدفت اعتداءات باريس التي وقعت مساء الجمعة ستة مواقع، وأوقعت 128 قتيلا على الأقل وأكثر من 250 جريحا، بحسب السلطات.

 

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