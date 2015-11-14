9 يناير.. الحكم على المتهمين بمحاولة الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز محاكمة 21 متهمًا، فى ضوء اتهامهم بالاعتداء والشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك، إلى جلسة 9 يناير للنطق بالحكم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 21 متهماً عدد من الاتهامات يأتى على رأسها اتهام استعراض القوة والتلويح بالعنف والحاق الضرر بالمجنى عليهم وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة لعقد العزم على قتل المجنى عليه الأول "رئيس نادى الزمالك" وأنهم أعدوا لهذا الغرض "أسلحة نارية" إلى جانب ترصدهم تحركاته فى الأماكن التى يتردد عليها.
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