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9 يناير.. الحكم على المتهمين بمحاولة الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك

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9 يناير.. الحكم على المتهمين بمحاولة الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك 9 يناير.. الحكم على المتهمين بمحاولة الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز محاكمة 21 متهمًا، فى ضوء اتهامهم بالاعتداء والشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك، إلى جلسة 9 يناير للنطق بالحكم.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 21 متهماً عدد من الاتهامات يأتى على رأسها اتهام استعراض القوة والتلويح بالعنف والحاق الضرر بالمجنى عليهم وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة لعقد العزم على قتل المجنى عليه الأول "رئيس نادى الزمالك" وأنهم أعدوا لهذا الغرض "أسلحة نارية" إلى جانب ترصدهم تحركاته فى الأماكن التى يتردد عليها.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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