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تعرف على أسباب زيادة الوزن وابعد عنها علشان صحتك

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تعرف على أسباب زيادة الوزن وابعد عنها علشان صحتك تعرف على أسباب زيادة الوزن وابعد عنها علشان صحتك
زيادة الوزن إحدى المشاكل التى تتسبب فى حدوث مشاكل على المستوى الصحى والنفسى والاجتماعى، ويساهم اتباع الأشخاص بعض العادات الغذائية غير الصحية فى زيادة الوزن.

زيادة الوزن


>عن زيادة الوزن، قال دكتور أحمد الخطيب أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، يساهم اتباع الشخص بعض العادات الغذائية التى لم تكن موجودة بالفعل من قبل فى زيادة نسبة الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، حيث انتشرت الوجبات السريعة والأطعمة الأجنبية، ولم يعد الصغار يتناولون الخضراوات والفاكهة.

أسباب زيادة الوزن


>وعن أسباب زيادة وزن استكمل د.أحمد قائلا "هناك بعض العوامل التى تسبب زيادة الوزن"، وأهمها:
>1)تناول الأطعمة والوجبات السريعة الغنية بالدهون، والتى يتسبب تناولها فى إمداد الجسم بسعرات حرارية عالية بالتالى يصبح تناولها أحد أسباب زيادة الوزن.
>2) الإفراط فى تناول المشروبات الغازية نظرًا لاحتوائها على سعرات حرارية عالية تتسبب فى زيادة الوزن.
>3)تأخير موعد تناول وجبة الغذاء أو الوجبات التى تحتوى على سعرات عالية بعد الساعة السادسة مساءً، حيث يقل معدل حرق بالجسم بعد الساعة السادسة مساءً.

نصائح لتجنب زيادة الوزن


>لذلك نصح د.أحمد بضرورة الاهتمام بتناول الغذاء الصحى الغنى بالألياف الغذائية والفيتامينات، مثل الخضراوات والفواكه وكذلك اتباع طرق الطهى الصحية لتجنب زيادة الوزن.

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مصر 365

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