اليوم.. الأورمان تفتتح قرية الجبيرات بعد تطوير23 منزلا بطهطا شمال سوهاج

أعلن أحمد إبراهيم مسئول الأورمان بمحافظات الصعيد عن تسليم 23 منزلا بقرية الجبيرات بمركز طهطا شمال سوهاج، وذلك بعد تطويرها وتسليمها للأهالى، حيث تم تركيب سقف للمنازل بالخشب والعروق وتوصيل وتجديد أعمال الكهرباء والسباك وتركيب أبواب جديدة، وأيضًا شبابيك ومحارة المنازل بالأسمنت وتركيب سراميك بالأرضيات والحمام إلى جانب أعمال الدهانات بالداخل والخارج.

وأكد مسئول الأورمان بالصعيد، أن كل تلك الأعمال دون تحميل المواطن أى مبالغ مالية تحت أى بند، وذلك بحضور رئيس مدينة طهطا وكامل عطالله نائبا عن مدير جمعية الأورمان ومدير إدارة التضامن الاجتماعى ورئيس الوحدة المحلية للقرية ورئيس وحدة التضامن الاجتماعية.

من جانبه، أكد يسرى رمضان شلقامى على ضرورة عمل الاستعلامات المطلوبة لبيان مدى الاستحقاق من عدمه، إلى جانب ذلك يتم تقديم الخدمات والأنشطة الشهرية، وهى زواج اليتيمات وسداد ديون الغارمين وإجراء عمليات القلب والعيون لجميع الأعمار والقوافل الطبية للمستشفيات الجامعية كل ذلك بالمجان، وأيضًا تقديم المساعدات الموسمية من توزيع بطاطين وكراتين مواد غذائية ولحوم مجمدة.