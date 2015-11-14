بالفيديو.. من الصعيد الجوانى.. مدرس يبدع فى تعليم الأطفال بأحدث الأساليب

"قم للمعلم وفِّه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا" من الأبيات الشعرية المحببة والمعهودة لآذاننا، فكان أمير الشعراء أحمد شوقى قد كتبه ضمن قصيدة "قم للمعلم" لتسليط الضوء على أهمية دور مربى الأجيال والمعلمين.

رواد فيس بوك احتفوا بمدرس يدعى على أبو المجد بمدرسة حرجية العزب بإدارة دشنا التعليمية التابعة لمحافظة قنا، فتداولوا فيديو له يستخدم طريقة حديثة من الأساليب التعليمية دون وجود إمكانيات حقيقة.

>الفيديو يظهر المدرسة ذات إمكانيات بسيطة و متواضعة، لكن المدرس كان يدرس حرف "الدال" لطلاب المرحلة الابتدائية بطريقة غنائية فيها "مرحب مرحب حرف الدال أهلاً أهلاً حرف الدال"، ويظهر طفل يحمل لوحة مكتوب فيها الحرف ويدخل الفصل وباقى زملائه يرحبون به، للحرص على استيعاب الطلبة للمعلومات والتمكن من حفظها وتثبيتها فى الذاكرة.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك احتفوا بالفيديو بصورة خاصة، مشيدين بالمجهود الذى يبذله المدرس، ومشددين على قدسية وأهمية دور المعلمين فى تكوين وتنمية شخصية الأجيال القادمة، معتبرين أبو المجد نموذجا حقيقيا ومخلصا وملهما للعاملين فى قطاع التعليم.



>