بالفيديو.."الليموند" تنشر لحظات تعرض مسرح باتاكلان بباريس لهجوم

نشرت صحيفة الليموند الفرنسية فيديو للهجمات الإرهابية على مسرح باتاكلان بباريس، والتى حدثت أمس الجمعة، حيث صوّره صحفى فى ليموند يدعى "دانيل بسينى" من شقته التى تطل على مخارج الطوارئ لمسرح باتاكلان قبل أن يتم إطلاق النار على ذراعه الشمال.

وروى الصحفى قائلا:"نزلت فتحت باب المبنى عشان أستقبل الفارين لقيت واحد أمريكى على الرصيف واخد رصاصة فى رجله. قعد يرجع وكان بردان وكنت فاكره هيموت. كلمت دكتور صديقى قال لى إزاى أوقف النزيف بقطعة من هدومى. وفضلنا محبوسين لحد ما القوات داهمت المكان.

جدير بالذكر أن "داعش" أعلن مسئوليته عن الهجوم الإرهابى بباريس.

