بالفيديو.."الليموند" تنشر لحظات تعرض مسرح باتاكلان بباريس لهجوم

وروى الصحفى قائلا:"نزلت فتحت باب المبنى عشان أستقبل الفارين لقيت واحد أمريكى على الرصيف واخد رصاصة فى رجله. قعد يرجع وكان بردان وكنت فاكره هيموت. كلمت دكتور صديقى قال لى إزاى أوقف النزيف بقطعة من هدومى. وفضلنا محبوسين لحد ما القوات داهمت المكان.
جدير بالذكر أن "داعش" أعلن مسئوليته عن الهجوم الإرهابى بباريس.
فيديو قاسي من #هجمات_باريس لناس مضروب عليها نار وآخرين بيحاولوا يهربوا من الشباك.صوّره الصحفي في لوموند "دانيل بسيني" من شقته اللي بتطل على مخارج الطوارئ لمسرح باتاكلان قبل أن يتم إطلاق النار على دراعه الشمال. الصحفي بيحكي: نزلت فتحت باب المبنى عشان استقبل الفارين لقيت واحد أمريكي على الرصيف واخد رصاصة في رجله. قعد يرجع وكان بردان وكنت فاكره هيموت. كلمت دكتور صديقي قال لي إزاي أوقف النزيف بقطعة من هدومي. وفضلنا محبوسين لحد ما القوات داهمت المكان. يذكر أن عدد ضحايا الهجمات هو 128 شخص حتى الآن وقد أعلنت "داعش" مسؤؤليتها وأن فرنسا ستبقى "على رأس قائمة أهداف الدولة الإسلامية". وقد أعلنت بلجيكا وقف رحلات السفر لفرنسا.اللينك الأصلي: http://bit.ly/1PsGDeqPosted by The Insider Masr إنسايدر مصر on Saturday, November 14, 2015
>بالصور.. من الانفجار الأول إلى التعازى.. 40 مشهد يروون ليلة عاشتها عاصمة النور مع الإرهاب.. 3 تفجيرات تحصد أرواح 140 فرنسى وتصيب أكثر من 200 اخرون .. وسفارات فرنسا حول العالم تستقبل وفود المعزين
>
بالصور.. الأمن يمشط محيط تفجيرات باريس و"الأدلة الجنائية" تبدأ المعاينة
>
من الانفجار الأول إلى التعازى.. 40 صورة ترصد ليلة عاشتها باريس مع الإرهاب
>
"رواد تويتر" يدينون تفجيرات باريس ويدشنون هشتاج "الإسلام دين سلام"
>
بالصور.. بعد السيطرة على هجمات باريس الإرهابية سفارات فرنسا تستقبل التعازى
>
الإرهاب يُهدد العالم.. ضرب فرنسا رسالة بالخطر الداعم للجماعات الإرهابية.. سياسيون وإسلاميون: لابد من وضع استراتيجيات موحدة لمواجهته.. ما حدث بداية العنف فى أوروبا وسيمتد إلى باقى العالم
>
الرئيس الفرنسى يُعلن عن معركة "بلا رحمة" ضد الإرهابيين بعد أحداث باريس
>
هولاند يلغى مشاركته فى قمة العشرين بعد تفجيرات باريس
>
الشرطة الفرنسية تخرج الرهائن من داخل مسرح "باتاكلان" بباريس
>
بالفيديو.. انتهاء عملية احتجاز الرهائن فى مسرح باتاكلان بباريس ومقتل إرهابيين
>
الرئاسة تؤكد تضامن مصر مع فرنسا ومساندة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب
>