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بالفيديو.."الليموند" تنشر لحظات تعرض مسرح باتاكلان بباريس لهجوم

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بالفيديو.."الليموند" تنشر لحظات تعرض مسرح باتاكلان بباريس لهجوم بالفيديو.."الليموند" تنشر لحظات تعرض مسرح باتاكلان بباريس لهجوم
نشرت صحيفة الليموند الفرنسية للهجمات الإرهابية على مسرح باتاكلان بباريس، والتى حدثت أمس الجمعة، حيث صوّره صحفى فى ليموند يدعى "دانيل بسينى" من شقته التى تطل على مخارج الطوارئ لمسرح باتاكلان قبل أن يتم إطلاق النار على ذراعه الشمال.

وروى الصحفى قائلا:"نزلت فتحت باب المبنى عشان أستقبل الفارين لقيت واحد أمريكى على الرصيف واخد رصاصة فى رجله. قعد يرجع وكان بردان وكنت فاكره هيموت. كلمت دكتور صديقى قال لى إزاى أوقف النزيف بقطعة من هدومى. وفضلنا محبوسين لحد ما القوات داهمت المكان.

جدير بالذكر أن "داعش" أعلن مسئوليته عن الهجوم الإرهابى بباريس.

">إطلاق النار في مسرح باتاكلان وهروب الناس من أبواب الطواري - 1...

فيديو قاسي من #هجمات_باريس لناس مضروب عليها نار وآخرين بيحاولوا يهربوا من الشباك.صوّره الصحفي في لوموند "دانيل بسيني" من شقته اللي بتطل على مخارج الطوارئ لمسرح باتاكلان قبل أن يتم إطلاق النار على دراعه الشمال. الصحفي بيحكي: نزلت فتحت باب المبنى عشان استقبل الفارين لقيت واحد أمريكي على الرصيف واخد رصاصة في رجله. قعد يرجع وكان بردان وكنت فاكره هيموت. كلمت دكتور صديقي قال لي إزاي أوقف النزيف بقطعة من هدومي. وفضلنا محبوسين لحد ما القوات داهمت المكان. يذكر أن عدد ضحايا الهجمات هو 128 شخص حتى الآن وقد أعلنت "داعش" مسؤؤليتها وأن فرنسا ستبقى "على رأس قائمة أهداف الدولة الإسلامية". وقد أعلنت بلجيكا وقف رحلات السفر لفرنسا.اللينك الأصلي: http://bit.ly/1PsGDeq

Posted by ‎The Insider Masr إنسايدر مصر‎ on Saturday, November 14, 2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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