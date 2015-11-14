أخبار عاجلة

الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
غدًا.. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي -
الملا يفتتح طريق أرض النهضة بالإسكندرية بعد تطويره بتكلفة 21 مليون -
الخولي: الضربة الأمريكية ضد سوريا تخرق القانون الدولي -
برلماني: أمريكا نصبت نفسها شرطي وقاضي للعالم دون تحقيق -
أبو العلا يلوم «جامعة الدول العربية» لصمتها على ما يحدث في سوريا -
وزير النقل: «استأذنت المواطنين في الشارع قبل زيادة تذكرة المترو» -
الإحصاء: بدء المرحلة الثانية من التعداد السكاني الإثنين المقبل -
التخطيط: 50 مليون جنيه «إضافية» للانتهاء من «التعداد السكاني» -
غرفة الحبوب: الأرز أصبح أرخص من البيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السياحة: 19.5 مليون سائح مصرى انفقوا 20.8 مليار جنيه فى السياحة الداخلية

Google+ Print
السياحة: 19.5 مليون سائح مصرى انفقوا 20.8 مليار جنيه فى السياحة الداخلية السياحة: 19.5 مليون سائح مصرى انفقوا 20.8 مليار جنيه فى السياحة الداخلية
كشفت الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، ورئيس وحدة الحسابات الفرعية للسياحة بالوزارة، أن أعداد المصريين الذين يقومون بالسياحة الداخلية بلغ 19.5 مليون سائح محلى، لافتة إلى إنفاقهم يقدر 20.8 مليار جنيه خلال عام 2014.

وقالت المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن محافظة القاهرة احتلت النصيب الأكبر فى عدد الزائرين، حيث بلغ 30% من إجمالى 19.5 مليون زائر مصرى، وتليها محافظة الإسكندرية، حيث بلغت نسبة الزائرين 26,5%، فيما احتلت مدن جمصة – رأس البر – بلطيم المركز الثالث بنسبة 19,3%.

وأشارت الدكتورة عادلة رجب، إلى أن عدد الزائرين لمحافظة مرسى مطروح والساحل الشمالى بلغ نسبة 12,3%، فيما بلغت النسبة لمدينة فايد ومحافظة الإسماعيلية والعريش ورأس سدر 6,9%، بينما احتلت مدينة شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة وطابا نسبة 3,9% فقط من إجمالى 19.5 مليون زائر.

وكشفت الإحصائية،عن تدنى إقبال الزائرين المصريين على محافظتى الأقصر وأسوان، حيث بلغت النسبة 0,3% فقط من إجمالى عدد الزائرين، فيما سجلت محافظة الفيوم وبورسعيد ورشيد 1%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365