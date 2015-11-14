السياحة: 19.5 مليون سائح مصرى انفقوا 20.8 مليار جنيه فى السياحة الداخلية

كشفت الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، ورئيس وحدة الحسابات الفرعية للسياحة بالوزارة، أن أعداد المصريين الذين يقومون بالسياحة الداخلية بلغ 19.5 مليون سائح محلى، لافتة إلى إنفاقهم يقدر 20.8 مليار جنيه خلال عام 2014.

وقالت المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن محافظة القاهرة احتلت النصيب الأكبر فى عدد الزائرين، حيث بلغ 30% من إجمالى 19.5 مليون زائر مصرى، وتليها محافظة الإسكندرية، حيث بلغت نسبة الزائرين 26,5%، فيما احتلت مدن جمصة – رأس البر – بلطيم المركز الثالث بنسبة 19,3%.

وأشارت الدكتورة عادلة رجب، إلى أن عدد الزائرين لمحافظة مرسى مطروح والساحل الشمالى بلغ نسبة 12,3%، فيما بلغت النسبة لمدينة فايد ومحافظة الإسماعيلية والعريش ورأس سدر 6,9%، بينما احتلت مدينة شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة وطابا نسبة 3,9% فقط من إجمالى 19.5 مليون زائر.

وكشفت الإحصائية،عن تدنى إقبال الزائرين المصريين على محافظتى الأقصر وأسوان، حيث بلغت النسبة 0,3% فقط من إجمالى عدد الزائرين، فيما سجلت محافظة الفيوم وبورسعيد ورشيد 1%.