مجلس الوزراء مدينا أحداث باريس: تكاتف العالم ضرورة لوضع حد للإرهاب

أدان مجلس الوزراء الأحداث الإرهابية المؤسفة التى وقعت فى فرنسا، معربا عن خالص التعازى لأسر الضحايا من المواطنين الأبرياء، ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء العاجل.

وشدد مجلس الوزراء على أن تلك الجرائم الإرهابية تعيد التأكيد على أن الضرورة باتت ملحة وعاجلة، لأن تتكاتف كافة دول العالم لوضع حد لهذا الإرهاب الأسود، الذى لا دين له ولا وطن، فهو لا يشكل خطرا على أمة بذاتها، وإنما يهدد الإنسانية بأسرها.

وأشار المجلس إلى أن ما تواجهه فرنسا من خطر لا ينفصل عن ما تجابهه مصر حالياً من إرهاب، مؤكداً أن الأوطان باقية والإرهاب إلى زوال.

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