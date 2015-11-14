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القبض على 4عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف

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القبض على 4عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف القبض على 4عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم السبت، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية، القبض على أربعة عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وطلقات.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على "محمود .ف.ع" مقيم البهسمون مركز إهناسيا وبحوزته فرد روسى عيار 7,62×39 وحرر له المحضر رقم 2015/3972 إدارى مركز سمسطا، و"ربيع .ف.ر" مقيم حاجر بنى سليمان مركز بنى سويف وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وحرر له المحضر رقم 2015/7192 إدارى مركز بنى سويف.

كما تم ضبط "محمد .ع.ع" مقيم عزبة مطير بياض العرب مركز بنى سويف وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقتان من ذات العيار وحرر له المحضر رقم 2015/7077 إدارى مركز بنى سويف، و" أحمد .أ.م" مقيم بندر بنى سويف وبحوزته 2 طلقة خرطوش عيار 16 وحرر له المحضر رقم 2015/17158 جنح قسم بنى سويف.

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