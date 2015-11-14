تقرير في الجول - حوادث مشابهة لهجمات استاد دو فرانس.. وماذا لو طبق شرط النيابة المصرية

ستذاع مباراة مصر أمام مضيفتها تشاد في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم السبت على شبكة قنوات BeINSports.

مصر تلعب في تشاد اليوم السبت في جولة الذهاب من التصفيات المرشحة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وتذاع المباراة على قناة BeINSports 1HD.

وتقام جولة الإياب في استاد برج العرب يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري.

تلك المباراة أيضا ستذاع على شبكة قنوات BeINSports.

ذلك كون الاتحاد المصري لكرة القدم باع حقوق المباراة لشركة بريزنتيشن.

شركة بريزنتيشن بدورها باعت حقوق المباراة لشبكة سبورت 5. والأخيرة باعت حقوق اللقاء لـBeINSports.