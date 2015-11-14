صور| وزير النقل يعطي إشارة البدء لحملة الانضباط داخل السكك الحديدية والمترو

قام، اليوم، الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، بإعطاء اشارة البدء لحملة الانضباط داخل السكة الحديد ومترو الأنفاق وذلك من داخل محطة مصر للسكك الحديدية حيث تفقد المحطة والأرصفة واطمئن علي تنفيذ الحملة بالشكل الذي يحقق الركوب الآمن للراكب وذلك بالتعاون بين هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات.

ورافق وزير النقل في الجولة، اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات واللواء احمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد .

واستقل وزير النقل احد القطارات المميزة من محطة مصر حيث اطمئن علي تنفيذ الحملة داخل القطار وكذلك نظافة القطار وترقيم الكراسي به والتقي بالمواطنين لسماع مقترحاتهم ثم اتجه بعد ذلك الدكتور سعد الجيوشي الي محطة مترو. انفاق شبرا الخيمة لتفقد الحملة داخل مرفق المترو .

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الحملة هو الركوب الآمن للراكب وكذلك الركوب عن طريق قطع التذكرة وذلك للمحافظة علي موارد السكك الحديدية ومترو الانفاق.