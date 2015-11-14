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جامعة جنوب الوادي تستعد للمشاركة في مسابقة جائزة الشارقة الثقافية

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جامعة جنوب الوادي تستعد للمشاركة في مسابقة جائزة الشارقة الثقافية جامعة جنوب الوادي تستعد للمشاركة في مسابقة جائزة الشارقة الثقافية

الدكتور عباس منصور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور عباس منصور – رئيس جامعة جنوب الوادي ، عن اعتزام الجامعة المشاركة في المسابقة الثقافية الكبرى (جائزة الشارقة الثقافية إبداع 4) لعام 2015-2016.

وأشار “منصور” إلى أن تلك المسابقة تنظمها وزاة الشباب والرياضة للعام الرابع على التوالي لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات.

وأوضح أن مجالات التسابق والمشاركة في المسابقة تتضمن الشعر بمجاليه الفصحى والعامية والقصة القصيرة والتأليف المسرحي والمقال والرواية والمراسل التليفزيوني.

وأضاف الدكتور حفني إسماعيل – نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن جامعة جنوب الوادي قد حصلت على مراكز متقدمة في شعر الفصحى والنحت والأفلام القصيرة والتصوير الضوئي في مسابقة إبداع 3 جائزة الشارقة الثقافية خلال العام الماضي وحصل طلابها على العديد من الجوائز.

 

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